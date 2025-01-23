Başakşehir duyurdu! Pelkas ile yollar ayrıldı

Başakşehir, Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AYRILIĞI BAŞAKŞEHİR DUYURDU!

Başakşehir’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

PELKAS'IN RAKAMLARI

Türkiye'de Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki Yunanistanlı yıldız, bu sezon toplam 22 maçta forma giydi. Orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırırken, 4'de asist katkısı sağladı.