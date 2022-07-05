Başakşehir, Emre Kaplan'ı Adanaspor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, genç sol bek Emre Kaplan'ı Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Kaplan, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Emre Kaplan için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

