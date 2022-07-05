YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir, Emre Kaplan'ı Adanaspor'a kiraladı

Başakşehir, Emre Kaplan'ı Adanaspor'a kiraladı

05.07.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Emre Kaplan'ı Adanaspor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, genç sol bek Emre Kaplan'ı Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adanaspor'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Kaplan, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Emre Kaplan için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt'ta bir kişi, annesi ile iki kardeşini öldürdüEsenyurt'ta bir kişi, annesi ile iki kardeşini öldürdü
GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandıŞanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adanaspor futbol süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.