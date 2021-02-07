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Başakşehir Fenerbahçe maçına odaklandı

07.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Fenerbahçe maçına odaklandı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 9 Şubat Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

İlk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapılan idmanda daha sonra sahaya geçildi. Sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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