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Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR’ı Mustafa İlker Coşkun

19.04.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında bugün oynanacak müsabakaların VAR hakemleri açıklandı. Başakşehir’in evinde oynayacağı Fenerbahçe maçında Mustafa İlker Coşkun VAR hakemi olarak görev alacak.

Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR’ı Mustafa İlker Coşkun

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında bugün oynanacak Başakşehir- Fenerbahçe, Kayserisrpor - Kasımpaşa, İstanbulspor - Antalyaspor ve Konyaspor - Adana Demirspor maçlarında VAR olacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da ise Burak Şeker ve Cevdet Kömürcüoğlu bulunacak.

KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA: ATİLLA KARAOĞLAN

  1. haftada günün diğer karşılaşmasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 17.00’de başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. Maçın VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan’a AVAR olarak Yaşar Kemal Uğurlu ve İbrahim Bozbey eşlik edecek.

İSTANBULSPOR-ANTALYASPOR: ARDA KARDEŞLER
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında günün diğer karşılaşmasında İstanbulspor, evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 17.00’de başlayacak müsabakada Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Özgür Ertem yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Maçta VAR olarak Arda Kardeşler olacak. AVAR koltuğunda ise Zorbay Küçük ve Serkan Çimen oturacak.

KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR: ALPER ÇETİN
Konyaspor’un evinde Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak. Maçın VAR Hakemi olarak da Alper Çetin görev yapacak. Çetin’e AVAR olarak Volkan Bayarslan ve Mustafa Sönmez eşlik edecek.

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