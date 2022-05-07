Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!

Başakşehir Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı haken Fırat Aydunus yönetecek. Vatandaşlar, Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Maça ilişkin detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi (bugün) Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Başakşehir Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed.

