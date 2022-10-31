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Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Giresunspor maçında muhtemel 11'ler!

31.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 17 bin 156 seyirci kapasiteli Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe'ye yenilen Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilmişti. Belözoğlu'nun öğrencileri, 7 karşılaşmada 3 puana hasret olan Çotanaklar'ı yenmek için sahaya çıkacak. Peki Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Giresunspor maçı canlı yayın bilgisi!

Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Giresunspor maçında muhtemel 11'ler!

Başakşehir ile Giresunspor Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Hakem Mert Güzenge düdük çalcak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Candaş Erbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olarak açıklandı. Karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler arama motorlarında "Başakşehir Giresunspor maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Giresunspor maçı 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Giresunspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Traore, Okaka

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Sergen, Campuzano, Murat Cem, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye yenilen ve 20 puanı bulunan Başakşehir sahasından üstünlükle ayrılıp zirve yarışında fire vermeden yoluna devam etmenin peşinde. Öte yandan 7 karşılaşmadır kazanamayan ve 9 puanla ateş hattına gerileyen Giresunspor ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeyi amaçlıyor.

Başakşehir'de Deniz Türüç, Sivaspor'da ise Alper Uludağ sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada yer almayacaklar.

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