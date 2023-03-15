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Başakşehir'i yıkan adam konuştu! ''Ben golcüyüm ve görevim gol atmak''

15.03.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gent'in 20 yaşındaki forveti Gift Orban, "Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim" dedi.

Başakşehir'i yıkan adam konuştu! ''Ben golcüyüm ve görevim gol atmak''
Gift Orban

Gift Orban

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: AA Gent
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İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Belçika ekibi Gent'e sahasında 4-1 mağlup olarak Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. Karşılaşmada 3 dakikada 3 gol atarak Avrupa'da kulüp organizasyonlarının en hızlı hat-trickini yaparak tarihe geçen Gift Orban basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BEN GOLCÜYÜM VE GÖREVİM GOL ATMAK"

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Kendisi için çok güzel bir akşam olduğunu aktaran Orban, "Bu futbol. Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz. Bu maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bugün önemli bir iş başardık" diye konuştu.

Orban, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasının ise kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.


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