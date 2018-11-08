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Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok Avrupa'nın zirvesinde

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

Yalnızca 4 gole izin veren Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen kaleci unvanını, Manchester Cityli Ederson ile paylaştı.

Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok Avrupa'nın zirvesinde

Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan Mert Günok, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen kaleci oldu. Son 2 yıldır Süper Lig'deki zirve yarışında "ben de varım" diyen Medipol Başakşehir, 2018-19 sezonuna da hızlı girdi. 11. haftanın ardından rakiplerinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan kulübün bu başarısında, savunma performansı kilit rol oynadı. Kaleci Mert Günok'un yanı sıra Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Manuel da Costa ve Gael Clichy'den oluşan Medipol Başakşehir defans hattı, sadece 4 gole geçit verdi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu alanda İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki takımlar arasında başı çekti. Medipol Başakşehir ile Premeir Lig'i lider götüren Manchester City, yedikleri 4 golle zirveye ortak oldu. Bu iki takımı, 5 golle Liverpool, 6'şar golle Inter ve Atletico Madrid takip etti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Volkan Babacan yerine kaleyi emanet ettiği Mert de Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen kaleci unvanını, Manchester Cityli Ederson ile paylaştı.

Kalelerinde maç başına 0,36 gole izin veren Mert ve Ederson'u, 0,45 golle Liverpool'dan Alisson, 0,54'er golle Inter'den Samir Handanovic ve Atletico Madrid'den Jan Oblak izledi. 29 yaşındaki kalecinin, Chelsea'nin 80 milyon avroya transfer ettiği Kepa Arrizabalaga ve Liverpool'un 62,5 milyon avroya kadrosuna kattığı Alisson gibi isimleri geride bırakması dikkati çekti. Mert, bu performansıyla 2015'ten beri giymediği milli takım formasına da göz kırptı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig başakşehir mert günok

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