Başakşehir'in maçı dev ekranda

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

"KADINA ŞİDDETE DUR DE"

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.



