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Başakşehir'in rakibi Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer konuştu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Gurubu'ndaki rakibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve defans oyuncusu Harry Maguire maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

Başakşehir'in rakibi Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer konuştu

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Manchster United’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda birçok eksik olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ATEŞLİ TARAFTARLARI OLAN KULÜPLER VAR"

Futbolun korona virüsten dolayı çok etkilendiğine dikkat çeken Solskjaer, “Normalde deplasman maçlarında Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var. Taraftarı önünde oynamak avantaj her takım için ancak şu an çok farklı bir durum” şeklinde konuştu.

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