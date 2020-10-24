Başakşehir'in rakibi PSG'de pozitif vaka

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında M.Başakşehir'e konuk olacak Fransız ekibi PSG'de bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
(İHA)
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