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Başakşehir'in rakibi PSG'de pozitif vaka

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de (PSG) bir futbolcu koronavirüse yakalandı.

Başakşehir'in rakibi PSG'de pozitif vaka

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında M.Başakşehir'e konuk olacak Fransız ekibi PSG'de bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne fark eder yedeklerle gelseler yarim duzune atarlar
amanın hemen +10 gol iddaa yapmak lazım
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