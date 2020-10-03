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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belirlendi

FUTBOL HABERLERİ  | 03.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda H Grubu'nda mücadele edecek Medipol Başakşehir'in fikstürü belirlendi.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belirlendi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Almanya deplasmanında oynayacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.

MAÇ PROGRAMI

20 Ekim Salı: Leipzig-Medipol Başakşehir (TSİ 22.00)

28 Ekim Çarşamba: Medipol Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)

4 Kasım Çarşamba: Medipol Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)

24 Kasım Salı: Manchester United-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)

2 Aralık Çarşamba: Medipol Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)

8 Aralık Salı: PSG-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Okan Buruk bu gruptan çıkacağız demiş. İmkanın varsa hemen çık bence...
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