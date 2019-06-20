Başakşehir'in yeni golcüsü Muhammet Demir

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Muhammet Demir ile prensip anlaşmasına vardı.

Emmanuel Adebayor ile yolları ayırma kararı alan Başakşehir, forvet hattında alternatif isimleri de kadroda tutmak isterken, 27 yaşındaki Muhammet Demir'e imza attırma kararı aldı.

Muhammet Demir, Robinho'dan sonra Sivasspor'dan Başakşehir'e transfer olan ikinci isim olacak. Geçen sezon Sivasspor'da 22 lig maçında forma giyen Muhammet Demir 4 gol attı, 2 asist yaptı.

