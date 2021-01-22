Başakşehir, İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sıklaştırdı.

Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için Başakşehir ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.

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BAŞAKŞEHİR, EMRE KILINÇ'I İSTEDİ

Başakşehir, İrfan Can Kahveci transferinde Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi. Sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen talepleri de değerlendiriyor. (TRT Spor)

