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Başakşehir, İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi

22.01.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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Başakşehir, İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi

Galatasaray taraftarının merakla beklediği İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Başakşehir, milli futbolcusunu isteyen Galatasaray'a flaş bir takas teklifinde bulundu. Galatasaray ayrıca İrfan Can Kahveci dışında 4 yıldız ismin transferinde daha sona geldi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sıklaştırdı.

Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için Başakşehir ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.

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BAŞAKŞEHİR, EMRE KILINÇ'I İSTEDİ

Başakşehir, İrfan Can Kahveci transferinde Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi. Sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen talepleri de değerlendiriyor. (TRT Spor)

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