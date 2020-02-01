Başakşehir kalesini gole kapatamıyor!

Süper Lig'de geride kalan 20 haftada yalnızca 3 mağlubiyet alan ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin iki puan önünde ikinci sırada bulunan Başakşehir, bu başarılı grafiğe rağmen savunma hattında tam tersi bir görünüm çiziyor. Geçtiğimiz sezon hem ligin hem de Avrupa'nın en az gol yiyen takımları arasında bulunan turuncu-lacivertliler, bu sezon ise kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.
Başakşehir, ligdeki son 7 maçında da ağlarında gol gördü. İstanbul temsilcisi, söz konusu süreçte Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlarda toplam 8 gole engel olamadı.
Başakşehir, bu son 7 maçında ise sadece Fenerbahçe 2 gol yedi.
Okan Buruk'un öğrencileri, 2019-2020 sezonunda şu ana kadar oynadığı 20 mücadelenin sadece 4'ünde kalesini gole kapadı.
Medipol Başakşehir'in, 2018-2019 sezonunun 20. haftasına kadar kalesinde gördüğü gol sayısı sadece 10'du. O dönem Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi konumunda bulunan turuncu-lacivertliler, ilk yarıda da Avrupa'da bu alanda zirvede yer almıştı.
İstanbul ekibinin ağları, bu sezon ise rakipleri tarafından tam 21 defa sarsıldı.
Turuncu-lacivertliler, bu sezon özellikle savunma ortasındaki ikilide istikrarı bir türlü yakalayamadı. Özellikle Epureanu'nun uzun süreli sakatlığından dolayı sezon başında bu bölgede Aurelien Chedjou ve Miguel Vieira'ya şans verilen Başakşehir'de, yaşanılan sıkıntılardan dolayı Skrtel ile Mehmet Topal transferi gerçekleşti.
Daha sonra Chedjou ile yollarını ayıran turuncu-lacivertli takımda Epureanu'nun sakatlığı da geçerek takıma döndü. Stoper ikilisinde bir süre Skrtel - Epureanu tandemine şans veren Okan Buruk, Slovak futbolcunun sakatlıkları nedeniyle ise bazı maçlarda Ponck ile Alexandru Epureanu'yu yan yana kullandı.
Defansta zorunlu sebeplerden dolayı oluşan bu istikrarsızlık yenilen gollerin güçlü sebeplerinden biri olarak ön plana çıkıyor.
(İHA)
Beşiktaş transferi resmen duyurdu
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
İşte Emre Can'ın yeni takımı
F.Bahçe'de ayrılık açıklandı
Steven Nzonzi tranferi resmen açıklandı
İşte Emre Mor'un yeni takımı
Trabzonspor'dan Ümraniyespor'a flaş transfer
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
F.Bahçe'ye geri döndü
Ianis Hagi, Rangers'ta
Bakambu'dan esprili paylaşım
F.Bahçe istemişti! İşte yeni takımı
Gelin gittiği ilçenin futbol takımına başkan oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum