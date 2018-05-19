Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı izle (Maç kaç kaç?) BeIN Sport canlı yayını

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu. Başakşehir - Kasımpaşa maçı BeIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan BeIN Connect üyeliği ile satın alarak şifresiz online izleyebilirsiniz.

Başakşehir, Süper Lig şampiyonluğu için son haftada Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç öncesinde Başakşehir'in 69 puanı var. Kasımpaşa maçını kazandıktan sonra İzmir'deki Göztepe - Galatasaray maçı sonucunu bekleyecekler. Başakşehir - Kasımpaşa maçı canlı yayını, anlık skoru ve maç kaç kaç olduğunu aşağıdaki ilgili haberden öğrenebilirsiniz. Başakşehir - Kasımpaşa maçı BeIN Sports canlı yayın linki haberimizin devamında...

Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı şifresiz izlemek için tıklayınız

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

STAT: Fatih Terim

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 3

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Popov, Youssef, Vaigneau, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI - AVERAJ İHTİMALLERİ

Süper Lig son haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'den 3 puan üstte lider durumda. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için bir puan alması bile yeterli. Fakat Galatasaray kaybederse ne olur? Bu durumda ortaya farklı senaryolar çıkıyor. İşte bu ihtimaller...

1- Galatasaray yenilir, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda 3 takımın da puanları 72 olacak. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Bu sezon içerisinde 3 takım arasında oynanan maçlardan Başakşehir 6 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5'er puanı var. Bu durumda Başakşehir şampiyon oluyor. Ligin 2. ve 3. sü için Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki averajlara bakılıyor. İki takım arasında oynanan maçlar 0-0 bittiği için genel averaj söz konusu olacak. Bu durumda Fenerbahçe 2. , Galatasaray 3. sırada yer alacak.