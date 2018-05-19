Şehir kabustan uyandı!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Kasımpaşa, 6. dakikada Ahmet'in golüyle 1-0 öne geçti. 27'de Diagne yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı.

3 dakika sonra Adebayor'un pasında Visca durumu 2-1'e getirirken, 36'da maçın yıldızı Adebayor sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci devrede de Başakşehir fırtınası sürdü.

dakikada Adebayor düşürülünce kazanılan penaltıyı Emre Belözoğlu kaçırdı, 61'de yine Adebayor sahneye çıktı ve attığı golle Başakşehir'e 3-2'lik galibiyeti ve 72 puanla lig üçüncülüğünü getiren isim oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 6: Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Ahmet'in şutu savunmaya çarparak ağlara gitti ve Kasımpaşa maçta 1-0 öne geçti.

DAKİKA 27: Djagne, Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı hakem 'penaltı' dedi. Penaltıyı gole çeviren Djagne skoru 2-0'a getirdi.

DAKİKA 30: Adebayor'un pasında Visca topu ağlara gönderdi ve durum 2-1 oldu.

DAKİKA 36: Sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ramazan'ın inanılmaz hatası sonrası Adebayor topu boş kaleye gönderdi ve maça eşitlik geldi: 2-2.

DAKİKA 52: Adebayor'un yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı Emre Belözoğlu gole çeviremedi.

DAKİKA 61: Ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla ağları bulan Adebayor, Başakşehir'i 3-2 öne geçirdi.