Şehir kabustan uyandı!

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Orta sahada topla buluşan İlhan Depe, pasını ceza sahasına hareketlenen Ahmed Ildiz'in koşu yoluna gönderdi. Ahmet Ildiz'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Manuel Da Costa'ya da çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. İlhan Depe'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Elia'nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. 26. dakikada Emre Belözoğlu'nun Diagne'yi ceza sahası içinde düşürmesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen Diagne, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-2. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Emre Belözoğlu, ceza sahası içindeki Adebayor'a pasını verdi. Adebayor'un arka direğe gönderdiği ortada savunma topu uzaklaştıramadı. Ardından Visca'nın arka direkte yakın mesafeden çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2. dakikada ev sahibi takım skoru 2-2'ye getirdi. Visca'nın sağ kanattan yaptığı sert ortada kaleci Ramazan hata yaparak topu elinden kaçırdı. Adebayor, ceza sahası içinde önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

dakikada Emre Belözoğlu'nun rakip yarı sahanın ortasından ceza alanına gönderdiği ortada Adebayor'un bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti. dakikada Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. 51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde müdahalesi sonucunda Adebayor yerde kaldı ve hakem penaltı kararına hükmetti. Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ramazan, sağına gelen meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adebayor arka direkte topla buluştu. Topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruş yapan Adebayor, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Popov'un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Eduok'un müdahale edemediği topta Diagne'nin çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Deneyimli teknik adam, şampiyonluk için kazanarak Galatasaray'ın mağlubiyetini bekleyecekleri maçta takımını sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Bajic, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sürdü. Turuncu-lacivertli takımda cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan kadroda yer alamadı.

İSRAİL'E TEPKİ

Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan maç öncesinde İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliam protesto edildi. Tribünlerin üzerinde Türk bayrakları ile Filistin bayrakları yan yana yer alırken, kale arkası tribününde de "We are with you 90 minutes with Quds forever (Seninle 90 dakika, Kudüs ile sonsuza dek birlikteyiz.)" yazılı pankart açıldı.

DOĞAN BABACAN UNUTULMADI

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması öncesinde, dün yaşamını yitiren, FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan Doğan Babacan unutulmadı. Mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" yazılı pankart ile çıktı.