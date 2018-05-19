Şehir kabustan uyandı!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça çok hızlı başlayan Kasımpaşa, 6. dakikada Ahmet'in golüyle 1-0 öne geçti. 27'de Diagne yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0 yaptı.
3 dakika sonra Adebayor'un pasında Visca durumu 2-1'e getirirken, 36'da maçın yıldızı Adebayor sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci devrede de Başakşehir fırtınası sürdü.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 6: Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Ahmet'in şutu savunmaya çarparak ağlara gitti ve Kasımpaşa maçta 1-0 öne geçti.
DAKİKA 27: Djagne, Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı hakem 'penaltı' dedi. Penaltıyı gole çeviren Djagne skoru 2-0'a getirdi.
DAKİKA 30: Adebayor'un pasında Visca topu ağlara gönderdi ve durum 2-1 oldu.
DAKİKA 36: Sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ramazan'ın inanılmaz hatası sonrası Adebayor topu boş kaleye gönderdi ve maça eşitlik geldi: 2-2.
DAKİKA 52: Adebayor'un yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı Emre Belözoğlu gole çeviremedi.
DAKİKA 61: Ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla ağları bulan Adebayor, Başakşehir'i 3-2 öne geçirdi.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA
STAT: Fatih Terim
SAAT: 19.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN SPORTS 3
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Popov, Youssef, Vaigneau, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR 3 - 2 KASIMPAŞA
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Mahmut Tekdemir, Visca, Bajic (Dk. 58 Napoleoni), Elia, Adebayor (Dk. 82 Mevlüt Erdinç)
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadıku (Dk. 79 Murillo), Pavelka, Ahmed Ildiz, İlhan Depe, Eduok (Dk. 84 Hasan Bilal), Diagne
GOLLER: Dk. 6 Ahmed Ildiz, Dk. 27 Diagne (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 30 Visca, Dk. 36 ve 61 Adebayor (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 22 Emre Belözoğlu, Dk. 85 İrfan Can Kahveci, Dk. 87 Caiçara (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Diagne, Dk. 41 Veysel Sarı, Dk. 50 İlhan Depe (Kasımpaşa)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Deneyimli teknik adam, şampiyonluk için kazanarak Galatasaray'ın mağlubiyetini bekleyecekleri maçta takımını sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Bajic, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sürdü. Turuncu-lacivertli takımda cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan kadroda yer alamadı.
İSRAİL'E TEPKİ
Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan maç öncesinde İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliam protesto edildi. Tribünlerin üzerinde Türk bayrakları ile Filistin bayrakları yan yana yer alırken, kale arkası tribününde de "We are with you 90 minutes with Quds forever (Seninle 90 dakika, Kudüs ile sonsuza dek birlikteyiz.)" yazılı pankart açıldı.
DOĞAN BABACAN UNUTULMADI
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması öncesinde, dün yaşamını yitiren, FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi olan Doğan Babacan unutulmadı. Mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Medipol Başakşehirli futbolcular sahaya, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" yazılı pankart ile çıktı.
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