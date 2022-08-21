BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Kayserispor maçı için heyecan dorukta. İki takım Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşı gelecek. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir - Kayserispor maçının saati ve kanalı...

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te kozlarını paylaşacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Başakşehir - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

