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BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

21.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Futbol severler geri sayım devam ederken, heyecanla beklenen karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Kayserispor maçı için heyecan dorukta. İki takım Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşı gelecek. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir - Kayserispor maçının saati ve kanalı...

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te kozlarını paylaşacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Başakşehir - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Başakşehir
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