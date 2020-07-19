Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler gitti!

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında elektrikler kesildi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor’u ağırladığı mücadelenin 66’ncı dakikasında stat ışıkları söndü. Elektriğin kesildiği anda hakem Ali Şansalan da su molası verdi.
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