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Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler gitti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.07.2020 22:41 | Son Güncelleme

Şampiyonluk yolundaki kritik Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler kesildi.

Başakşehir - Kayserispor maçında elektrikler gitti

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında elektrikler kesildi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor’u ağırladığı mücadelenin 66’ncı dakikasında stat ışıkları söndü. Elektriğin kesildiği anda hakem Ali Şansalan da su molası verdi.

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