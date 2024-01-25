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  4. Başakşehir Kulübü'nden Deniz Türüç açıklaması! ''Şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz"

Başakşehir Kulübü'nden Deniz Türüç açıklaması! ''Şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Futbol Kulübü, "Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında, rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç’ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik..." şeklinde bir açıklama yayımladı.

Deniz Türüç

Deniz Türüç

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Bazı gerginliklerde ön plana çıkan Deniz Türüç bizim eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Ben şimdi sadece yazıklar olsun diyeyim. Ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir" diye konuştu.

Başakşehir, kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Selahattin Baki'nin açıklamalarına şu ifadelerle yanıt verdi:

"Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında, rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç’ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Şampiyonluk yarışında birçok kez yer almış ve 2020 yılında da şampiyon olmuş bir kulüp tecrübesine dayanarak, rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz.

Futbolcumuz Deniz Türüç, sahada her zaman olduğu gibi, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü’nün Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdürmek için sahada özveri ile yer almıştır. Oyuncumuz, tüm futbolcularımız gibi rakip fark etmeksizin sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmiştir.

Herhangi bir futbol paydaşının kamuoyunda ve sosyal medyada hedef haline getirilmesinin Türk futboluna hiçbir katma değeri olmadığını düşünüyoruz. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, her zaman futbolun güzelliklerinin tarafında yer alacaktır."

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