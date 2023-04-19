Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan karar! Artık her şey bambaşka, Arda Güler...

Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Sarı-Lacivertliler son hazırlıklarını yaparken tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan beklenmedik bir hamle geldi.

"HER MAÇIMIZ FİNAL"

Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının son provasının yapıldığı dünkü antrenmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Jesus’un burada yaptığı kısa konuşmada, “Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim” ifadelerini kullanmıştı.

ARDA'YA YENİ GÖREV

Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi genç yıldız Arda Güler'i ise yeni bir rolde denemeye başladığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın, 18 yaşındaki yıldız adayını bu kez sağ kanatta değil Enner Valencia'nın arkasında, ikinci forvet gibi oynattığı gelen bilgiler arasında.

ALEX DE SOUZA...

Arda bir anlamda asıl pozisyonu olan '10 numara'ya geri dönmüş olacak, ceza sahasına daha fazla girme şansı yakalayacak. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, hem Beşiktaş hem de Ankaragücü maçlarında, ceza sahasına yaklaştığında ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde gösterdi.

