SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan karar! Artık her şey bambaşka, Arda Güler...

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan karar! Artık her şey bambaşka, Arda Güler...

19.04.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray haftanın açılış mücadelesinde Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleden mutlak galibiyet isteyen Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan Arda Güler için beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan karar! Artık her şey bambaşka, Arda Güler...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Sarı-Lacivertliler son hazırlıklarını yaparken tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan beklenmedik bir hamle geldi.

"HER MAÇIMIZ FİNAL"

jorge-jesus-tan-kadroda-5-degisiklik-15701373_amp

Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının son provasının yapıldığı dünkü antrenmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı. Jesus’un burada yaptığı kısa konuşmada, “Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim” ifadelerini kullanmıştı.

ARDA'YA YENİ GÖREV

f46daa1e4c1b45aabcab38fb2c81946d

Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi genç yıldız Arda Güler'i ise yeni bir rolde denemeye başladığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın, 18 yaşındaki yıldız adayını bu kez sağ kanatta değil Enner Valencia'nın arkasında, ikinci forvet gibi oynattığı gelen bilgiler arasında.

ALEX DE SOUZA...

3512544_810x458

Arda bir anlamda asıl pozisyonu olan '10 numara'ya geri dönmüş olacak, ceza sahasına daha fazla girme şansı yakalayacak. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, hem Beşiktaş hem de Ankaragücü maçlarında, ceza sahasına yaklaştığında ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yöneticiler sahaya inmişti! Cezalar açıklandıYöneticiler sahaya inmişti! Cezalar açıklandı
Sosyal medyadan duyurdu! Jesus gider gitmez, imzayı atıyorSosyal medyadan duyurdu! Jesus gider gitmez, imzayı atıyor
Derbi tarihinde görülmemiş 45 dakika! Rıdvan Dilmen bile şaştıDerbi tarihinde görülmemiş 45 dakika! Rıdvan Dilmen bile şaştı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Arda Güler son dakika Jorge Jesus Süper Lig maçı süper li portekizli maçın iyet başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler

Galatasaray Stadı'nda Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp bayrak dikecekler

'Bunu nasıl yaparsın!' NBA'de görülmemiş olay, rakibinin göğsünü çiğnedi

'Bunu nasıl yaparsın!' NBA'de görülmemiş olay, rakibinin göğsünü çiğnedi

Diagne ile Pirlo birbirine girdi!

Diagne ile Pirlo birbirine girdi!

Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

Çarpıcı iddia! 'Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Kaybettiğini zannetti! Ortaya çıkan yer şoke etti

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.