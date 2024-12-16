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Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Becao'nun son durumu belli oldu! "8 ay yok"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.12.2024 12:20
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Fenerbahçe'nin son oynadığı Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyundan devam eden Becao'nun son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Becao'nun son durumu belli oldu! "8 ay yok"
Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

BRE Brezilya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan isimlerden biri olan Rodrigo Becao'nun durumu belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın, sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"SEZONU KAPATTI"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, Becao'nun sezonu kapattığını söylemişti. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Becao, 1 gol, 1 asist yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sakatlık fenerbahçe Rodrigo Becao
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