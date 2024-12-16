Başakşehir maçında sakatlanmıştı! Becao'nun son durumu belli oldu! "8 ay yok"

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan isimlerden biri olan Rodrigo Becao'nun durumu belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı yıldızın, sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"SEZONU KAPATTI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, Becao'nun sezonu kapattığını söylemişti. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Becao, 1 gol, 1 asist yapmıştı.