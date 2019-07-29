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Başakşehir Miguel Vieira ile prensipte anlaştı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 29.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, savunma hattını Portekizli Miguel Vieira ile güçlendiriyor. beIN Sports'un haberine göre İstanbul ekibi, 28 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Başakşehir Miguel Vieira ile prensipte anlaştı!

Son 3 sezondur ligde şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir, son olarak İspanya'da Lugo forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.

Okan Buruk'un ekibi, bu transfer döneminde Aziz Behich, Azubuike, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Enzo Crivelli'yi ve Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmıştı.

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Medipol Başakşehir Miguel Vieira

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