Başakşehir Miguel Vieira ile prensipte anlaştı!

Son 3 sezondur ligde şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Başakşehir, son olarak İspanya'da Lugo forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.
Okan Buruk'un ekibi, bu transfer döneminde Aziz Behich, Azubuike, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Enzo Crivelli'yi ve Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmıştı.
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