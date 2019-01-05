SPOR

Başakşehir, Serdar Taşcı ile anlaştı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2019 20:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir, son olarak Spartak Moskova forması giyen 31 yaşındaki Serdar Taşcı ile anlaşmaya vardı.

Başakşehir, Serdar Taşcı ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile anlaştı.

Manuel da Costa'yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'a satan turuncu-lacivertli ekip, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki stoper ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacak. İstanbul ekibi, Brezilyalı yıldız Robinho'dan sonra Serdar Taşçı'yı da kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ikinci transferini gerçekleştirecek.

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Manuel Da Costa formayı giydiManuel Da Costa formayı giydi
Robinho resmen Başakşehir'deRobinho resmen Başakşehir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serdar taşçı başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Beşiktaş ikinci transferini yaptı

Beşiktaş ikinci transferini yaptı

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ersun Yanal'dan Serdar Aziz sözleri

Ersun Yanal'dan Serdar Aziz sözleri

Ozan Tufan resmen Alanyaspor'da

Ozan Tufan resmen Alanyaspor'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Emre Belözoğlu'ndan flaş F.Bahçe sözleri!

Arda Turan'ı yıkan ölüm

Arda Turan'ı yıkan ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir, Serdar Taşcı ile anlaştı

Başakşehir'den bir bomba daha

Manuel Da Costa resmen Al Ittihad'da

Manuel Da Costa formayı giydi

Robinho resmen Başakşehir'de

Robinho resmen Başakşehir'de

Robinho Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Robinho resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir Muhammet Arslantaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Başakşehir'e altyapı takviyesi

Robinho Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e imza atacak

İşte Robinho'nun imza tarihi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.