Başakşehir, Okan Buruk ile ilk resmi maçında kaybetti

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, rakibine 1-0 kaybederek tur şansını Yunanistan’da oynanacak müsabakaya bırakmış oldu. Başakşehir, aynı zamanda Okan Buruk yönetimindeki ilk resmi mücadelesinden de mağlup ayrıldı. Başakşehir, Buruk idaresinde çıktığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

