Başakşehir - Olympiakos maçlarının saati belli oldu

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ilk maçın saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.
Yunanistan'daki Karaiskakis Stadı'nda 13 Ağustos Salı günü yapılacak rövanş mücadelesinin başlama saatinin ise 21.30 olduğu kaydedildi.
İstanbul'da oynanacak ilk maçın biletleri Passo.com.tr ve Stat Passolig gişesinden kağıt bilet olarak satışa sunuldu.
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