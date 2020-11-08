Başakşehir Radyo Akademi’de 2. dönem başladı

Başakşehir’de mutluluğun sesine yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi, genç yetenekleri usta radyocularla bir araya getirmeye devam ediyor. Radyo Akademi’nin ikinci döneminde mülakatla belirlenen 15 kursiyerin 6 hafta sürecek eğitimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başladı. 13 Şubat 2020’de yayın hayatına “Mutluluğun Sesi” sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, İstanbul ve Türkiye genelinde de büyük bir kitleye ulaştı. Başakşehir Belediyesi, bu yoğun ilgi üzerine Radyo Akademi’yi hayata geçirdi. Kariyerinde radyocu olma hayalleri kuran onlarca gence eğitim verildi. Yoğun istek üzerine Radyo Akademi’de 2. dönem dersleri başladı. Başakşehir Belediyesi, Radyo Akademi için Türkiye’nin en iyi radyo programcılarını bir araya getirdi. Usta radyo programcıları, Başakşehir Belediyesi Radyo Akademi’de radyocu olmak isteyen gençlerle buluştu. İkinci dönemin ilk gününde TRT FM radyo programcısı Mehmet Çelikyay “diksiyon”, Radyo Trafik programcısı Cenk Sarıkaya “kurumsal iletişim ve reklam”, Seyir FM radyo programcısı Recep Kara “radyoda haber teknikleri”, Number 1 Türk FM Programcı Kadir Çetin “ radyo tarihi ve podcaste”, Alem FM radyo programcısı Serdar Gökalp “prodüksiyon teknikleri ve programı” ve Kral FM programcısı Ali Şentürk “radyo program yapımcılığı” konularında dersler verdi.

“En iyi hocalardan eğitim alacağız”

Radyo Akademi’ye katılan genç yetenekler, Türkiye’nin en ünlü radyocularını yüz yüze dinleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Radyo Akademi’de başarılı bir eğitim dönemi geçireceklerini belirten Feyza Bayram, “İlk dersimiz çok verimli geçti. Değerli hocalarımızdan güzel bilgiler aldık. Bundan sonraki dersleri sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

İpek Ülkü, “Hayallerimi gerçekleştirmek için Radyo Akademi’ye katıldım. En güzel hocalarla en kaliteli dersleri almaya geldik” dedi.

Radyo Akademi’nin bir diğer kursiyeri olan İsmail Oral ise Başakişehir Belediyesi’nin böyle bir imkânı sunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Radyo Akademi, korona virüs salgını nedeniyle hijyen önlemleriyle başladı. Akademiye seçilen 15 kursiyer, ateşleri ölçülerek sınıflara alındı. Başakşehir Living Lab’e maskeyle giriş yapan kursiyerlerin hijyen kurallarına ve sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uymasına büyük önem gösterildi.

