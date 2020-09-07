Başakşehir, Rafael ile anlaşma sağladı!

2019-2020 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan Başakşehir transfer bombasını patlattı.
Dün akşam ilk olarak Skorer'in duyurduğu Brezilyalı sağ bek Rafael, İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcunun ismi transferde Türkiye'den Beşiktaş ile de anılmıştı.Rafael geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lyon ile toplamda 19 maçta forma giydi.
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