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Başakşehir, Sivasspor maçının kabusunu çabuk atlattı! İstanbulspor karşısında rahat galibiyet...

16.10.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Başakşehir, son oynadığı Sivasspor maçından aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası bu karşılaşmayı alıp tekrardan havaya girmek istiyordu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun oynayan Başakşehir, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'in gollerini Ndayishimiye kaydetti.

Başakşehir, Sivasspor maçının kabusunu çabuk atlattı! İstanbulspor karşısında rahat galibiyet...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de tek düşünce maçtan galibiyetle ayrılmaktı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Başakşehir, liderlik yarışından kopmadı.

GOL, DURAN TOPTAN GELDİ

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Karşılaşmada 26. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Ndayishimiye topu filelere gönderdi ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

NDAYISHIMIYE'DEN BİR GOL DAHA

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Ndayishimiye yine sahneye çıktı. 78. dakikada Lucas Lima sol taraftan serbest vuruşu arka direğe doğru kullandı, Duarte kafayla indirdi, Ndayishimiye çaprazdan sert vurdu ve maçta ikinci kez ağları sarstı.

BARTIN UNUTULMADI

Medipol Başakşehir ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım oyuncuları da sahaya ellerinde "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

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