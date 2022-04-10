Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. haftada oynanan kritik maçta Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. 90 dakikası muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçta Başakşehir, Sivasspor'un yenilmezliğini kırdı ve müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada kendi kalesine Goutas ve 60. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Başakşehir, 53 puanla 4. sırada yer buldu. 3 maçlık yenilmeme serisi son bulan Sivasspor ise 41 puanla 12. sırada yer aldı.

Başakşehir, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Hatayspor deplasmanına galibiyet arayacak.



