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Başakşehir, Sivasspor'un yenilmezliğini kırdı!

10.04.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Başakşehir, 3 puan için karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen mücadele, Başakşehir'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezliği sona ererken, Başakşehir üst üste 2. kez kazandı.

Başakşehir, Sivasspor'un yenilmezliğini kırdı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. haftada oynanan kritik maçta Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. 90 dakikası muhteşem bir mücadeleye sahne olan maçta Başakşehir, Sivasspor'un yenilmezliğini kırdı ve müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

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Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada kendi kalesine Goutas ve 60. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

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Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Başakşehir, 53 puanla 4. sırada yer buldu. 3 maçlık yenilmeme serisi son bulan Sivasspor ise 41 puanla 12. sırada yer aldı.

Başakşehir, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Hatayspor deplasmanına galibiyet arayacak.


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