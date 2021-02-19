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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Amatörce hamleler!

19.02.2021 22:54 | Son Güncelleme:
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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Amatörce hamleler!

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçından sonra "Amatörce hamleler nedeniyle gol yedik" ifadelerini kullandı.

Başakşehir, sahasında son haftaların formda takımı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinde teknik adam Aykut Kocaman, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

Kazanmak bir alışkanlık gerçekten Trabzonspor bunu bir kez daha gösterdi. Kaybetmek de bir alışkanlık haline geldiği andan sürekli kaybediyorsunuz. Rakipte tecrübesiz bir kaleci olmasına rağmen kaleye 1 şut vurulması her şeyi anlatıyor. Ancak bugünkü maçta biraz daha grup enerjisine sahip bir takım olarak oynadık. Özellikle ikinci yarıda... Gol öncesinde amatörce hamlelerle maç elimizden kaçıverdi.

Bir sezon öncesinde çok güzel bir sezon geçirip şampiyonluktan sonra kötü performans sergileyen takımlar olmuş. Ben ilerleyen haftalarda daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Rakibin golünün kalitesine herhangi bir şey demek istemiyorum. O kadar topu sürerek gidip gol atmak kolay değil. O topu sürdürmemek gerek.

Deniz'e yapılan çok ciddi bir darbe. Bu darbenin görülmemesi ciddi bir hata... 4 tane hakem var. 49. dakikada Crivelli'ye yapılan pozisyonun tekrar izlenmesini rica ediyorum. Yükselirken arkadan bir müdahale var. Çok çabuk geçildi.

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