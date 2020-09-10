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Başakşehir-Trabzonspor maçı Doha'da oynanacak

FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2020 21:40 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Süper Kupa Finali'nin Katar'ın başkenti Doha'da oynanacağını açıkladı.

Başakşehir-Trabzonspor maçı Doha'da oynanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Süper Kupa maçının Doha'da oynanacağını açıkladı.

beIN Sports'a röportaj veren Özdemir, Doha'da Katar Süper Kupa sahibi ile Türkiye Süper Kupa sahibi arasında bir maç daha oynanacağını da belirtti.

Nihat Özdemir yaptığı açıklamada; "Yeni yılda 8 hafta içi maçı oynayacağız. Neredeyse haftanın her günü maç günü olacak. Hepinizin bildiği gibi Süper Kupa'yı Katar'ın başkenti Doha'da oynayacağız. Ardından maçın kazananı Katar'ın Süper Kupa galibi ile oynayacak. Buradan önemli bir gelir elde ettik." dedi.

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