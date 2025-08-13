Başakşehir tur vizesini kaptı! Viking ile karşılaşan temsilcimiz adını bir üst tura yazdırdı...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Başakşehir, Viking ile İstanbul’da karşı karşıya geldi. Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 1-1 berabere bitirdi ve bir üst tura atlamayı başardı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11’DEYDİ

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Faruk, Deniz, Shomurodov, Selke.

Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjornshol, Askildsen, Bell, Baertelsen, Svendsen, Berisha, Tripic.

Goller: Dk. 34 Onur Bulut (KK) (Viking), Dk. 40 Davie Selke (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Muhammed Şengezer, Dk. 54Ömer Faruk Beyaz, Dk. 57 M.Crespo, Dk.61 O.Ba, Dk.65 Deniz Türüç (Başakşehir), Dk.72 Falchener, Dk.85 Baertelsen (Viking)