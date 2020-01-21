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  4. Başakşehir, Türkiye Kupası'ndan elendi

Başakşehir, Türkiye Kupası'ndan elendi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 21.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor'a 1-1 ve 0-0'lık skorlarla elenerek kupaya veda etti.

Başakşehir, Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında 2. Lig ekibi Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalan Başakşehir, kupaya veda etti.

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