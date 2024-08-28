Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya geldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk dakikadan son dakikaya kadar üstün bir oyun ortaya koyan Başakşehir'de goller ikinci yarıda geldi. 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçen Başakşehir, 82. dakikada Kemen ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-0 sonuçlandı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NE KALDILAR

Başakşehir, aldığı galibiyetin ardından adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdırdı.