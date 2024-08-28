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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 20:59
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic ile karşılaştı. İlk maçın 0-0 bittiği ikinci mücadelede Başakşehir'in üstün bir oyunu vardı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Başakşehir, adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya geldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

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İlk dakikadan son dakikaya kadar üstün bir oyun ortaya koyan Başakşehir'de goller ikinci yarıda geldi. 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçen Başakşehir, 82. dakikada Kemen ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-0 sonuçlandı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NE KALDILAR

Başakşehir, aldığı galibiyetin ardından adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdırdı.

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Başakşehir
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