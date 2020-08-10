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Başakşehir, Uğur Uçar'ın sözleşmesini uzattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, sağ bek oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Başakşehir, Uğur Uçar'ın sözleşmesini uzattı

Turuncu lacivertli takımın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar’ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz."

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