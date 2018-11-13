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Başakşehir, Zambiyalı Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U 20 takımının golcüsü Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi.

Başakşehir, Zambiyalı Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U 20 Takımı'nın forvet oyuncusu Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a davet etti.

Genç oyuncu şu an İstanbul'da ve tarihi yerleri geziyor. 17 yaşındaki oyuncu Zambiya Süper Ligi takımlarından ZESCO United forması giyiyor.

Lameck Banda

Lameck Banda'na transfermarkt verilerine göre sağ açık pozisyonunda görev yapıyor. Zambiyalı oyuncu aynı zamanda sol açık ve forvet mevkilerinde de oynayabilir. Oyuncunun asıl mevkisi sağ açık. Genç oyuncu ocak ayında ZESCO takımına transfer olmuştu. Banda'na bu sezon 5 maçta forma giydi.

Lameck Banda'na yarın İstanbul Başakşehir ile denemelere başlayacak. (Ajansspor)


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başakşehir Lameck Banda

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