Başakşehir'de başlatılan "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti" 7. gününde sona erdi

Başakşehir Belediyesinin katkılarıyla Millet Bahçesi'ndeki nöbette, Kur'an-ı Kerim okundu, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri söz aldı ve ezgiler söylendi.

Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Menderes Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti"nde 7 günü birçok bilinçlendirme programıyla tamamladıklarını söyledi.

Arıcan, zulüm karşısında durmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Filistin'e topyekun insanlık olarak sahip çıkmak zorundayız. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım, biz Başakşehir'de bunu başardık. Devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız hepsi bir ve beraberiz. Filistin'e elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

Öte yandan gönüllülerin katılımıyla Gazze'ye ambulans gönderilmesi için bağış toplandı.

