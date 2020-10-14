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Başakşehir’de kan bağışı kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılay ve Başakşehir Belediyesi, covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak için kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay ve Başakşehir Belediyesi, covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak için kan bağışı kampanyası başlattı. Başakşehir Belediyesi personeli, ilk gününde kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, Başakşehir Belediyesi işbirliği ile ilçe genelinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Başakşehirliler, belediye hizmet binasının otoparkında kurulan çadırda kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Belediye personeli kan vermek için sıraya girdi
Başakşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında belediye personeli de, gün boyu kan bağışında bulundu. Kampanyanın ilerleyen günlerde Başakşehir’in farklı noktalarında devam edeceğini belirten Türk Kızılay Başakşehir Şube Sorumlusu Fatih İlhan, “Bugün kampanyamızın ilk günüydü. Tüm bağışçılarımıza ilgilerinden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Başakşehir’de 17-18 Ekim tarihlerinde de kan bağışı kampanyamız devam edecek. Başakşehirlileri ülkeleri için kan vermeye davet ediyorum” dedi.

Kampanya hafta sonu devam edecek
Kampanya kapsamında, cumartesi ve pazar günü ilçenin farklı noktalarında çadırlar kurulacak. Türk Kızılay ekipleri, bağışlar için 17 Ekim Cumartesi günü Kayaşehir Hz. Hüseyin Camii, Güvercintepe ve Altınşehir Mahalle Muhtarlıkları ile Bahçeşehir Pazartürk’te; 18 Ekim Pazar günü ise Hz. Hüseyin Camii, 5. Etap Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii ve Başakşehir Başakpazar’da olacak.

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