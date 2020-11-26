Başakşehir’de kıraathane sohbetleri başladı

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun sevilen programlarından Kıraathane Sohbetleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi başladı. Moderatörlüğünü Bedir Acar’ın üstlendiği programın ilk konuğu, usta oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Acar ve Yenişehirlioğlu, programda edebiyattan sinemaya birçok konuyu konuştu.

Başakşehir’de 10. Kültür-sanat sezonu doludizgin devam ediyor. Geçen sezonun en çok sevilen ve Başakşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Kıraathane Sohbetleri, yeni sezona çevrimiçi olarak başladı. Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, sezonun ilk programında usta oyuncu, hukukçu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nu ağırladı.

Yenişehirlioğlu’dan Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne tam not

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen programda Acar ve Yenişehirlioğlu, sohbetin ilk bölümünde Anadolu’da sanat ve sanatçıyı ele aldı. Edebiyatla başlayan keyifli sohbet sinemayla devam etti. Yenişehirlioğlu, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nden övgüyle bahsederek, gezdiği dünya ülkelerinde dahi böyle bir kütüphanenin olmadığını belirtti.