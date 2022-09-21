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Başakşehir'de makas atan kamyon şoförüne ceza kesildi

21.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de makas atan kamyon şoförüne ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de trafikte makas atarak ilerlemesi sosyal medyada paylaşılan hafriyat kamyonu sürücüsüne 6 bin 512 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta Arnavutköy Habibler Yolu'nda makas atarak ve şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 AJ 6674 plakalı hafriyat kamyonu şoförünün R.O. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "sürücü belgesiz araç kullanmak"tan 3 bin 674 lira, "aksine bir işaret bulanmadıkça akan trafikte ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek"ten 1823 lira, "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili diğer kurallara uymamak"tan 196 lira, "öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek"ten 427 lira, "öndeki aracı güvenli mesafeden izlememek"ten 196 lira, "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak saygısızca araç kullanmak"tan 196 lira olmak üzere toplamda 6 bin 512 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, Ramazan O, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sürücü hakkında daha önce de farklı araçlarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle 2 kez işlem yapıldığı öğrenildi.

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Başakşehir trafik cezası hafriyat kamyonu

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