YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

08.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki boru kelepçesi üretimi yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu. Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.

Bu arada, dumandan etkilenen iş yeri çalışanına ambulansta müdahale edildi.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını bu yönde yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
İTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinciİTÜ, dünya üniversite sıralamasında Türkiye'de 8 alanda birinci
Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıEdirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Başakşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:30
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:43
Yatsı
21:06
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.