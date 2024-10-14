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  4. Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Başakşehir'de taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

AA AA
14.10.2024 08:32
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Başakşehir'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, M.G. idaresindeki 34 TAJ 48 plakalı taksi ile M.A. yönetimindeki 34 LN 0226 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Taksideki şoför dahil 7 kişi ile otomobildeki 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvarda, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir İtfaiye kaza

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