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Başakşehir’de yeşil sporla buluşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.12.2020 12:14 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi, spor yatırımlarına bir yenisini ekliyor.

Başakşehir Belediyesi, spor yatırımlarına bir yenisini ekliyor. Ayazma Millet Bahçesi’nin yanı başında, yeşilin sporla buluşacağı 6 bin 500 metrekarelik alana sahip Ayazma Spor Parkı hizmete açılıyor.
Başakşehir’de, spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Belediyesi tarafından yapımına kısa süre önce başlanan Ayazma Spor Parkı’nda sona gelindi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ayazma Millet Bahçesi’nin yanı başında yer alan Ayazma Spor Parkı’nda incelemelerde bulundu.
Çalışmaları modern tesis anlayışıyla yürüttüklerini belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Her yaş grubundaki Başakşehirlilere yeşille iç içe bir spor parkı kazandırdık. Spor parkımızın bir yanında yeşil, diğer yanında modern ve güvenli spor alanlarımız yer alıyor” dedi.

Tam donanımlı spor parkı
Ayazma Spor Parkı’nda yeşil ve spor iç içe olacak. Spor parkı, yeşil alanları ve birbirinden farklı türde yer alan ağaçları ve peyzaj düzeniyle dikkat çekiyor. 6 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Ayazma Spor Parkı’nda; her biri kapalı olan futbol, basketbol ve voleybol sahası, fitness alanı ile salon sporlarının yapılacağı kapalı alanlar bulunuyor.
Başakşehirlilerin rahatlıkla spor yapabilmesi için spor parkının her noktası son teknoloji ürünü güvenlik sistemleriyle donatıldı. Ayrıca spor parkına gelenlerin park sorunu yaşamaması için parka 17 araçlık açık otopark yapıldı.

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