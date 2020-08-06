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Başakşehir’de YKS tercih karavanı yola çıktı

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de başarılı olan üniversite adayları için özel olarak hazırladığı “tercih karavanı” yola çıktı.

Başakşehir Belediyesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de başarılı olan üniversite adayları için özel olarak hazırladığı “tercih karavanı” yola çıktı. 9 gün boyunca ilçenin çeşitli noktalarında danışmanlık hizmeti verecek karavanın ilk durağı Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih maratonuyla devam ederken Başakşehir Belediyesi, öğrencileri bu zorlu süreçte de yalnız bırakmıyor. Yollara çıkan “tercih karavanı”, uzman rehber öğretmenleri ile tercih sürecinin son gününe kadar Başakşehir’in farklı noktalarında, tercih yapmak isteyen öğrencilere hizmet verecek.

İlk durak Başakşehir Millet Kıraathanesi
Alanında uzman rehberlerin, tercih kılavuzları, alınan puanlar ve öğrencilerin yatkınlığını baz alarak tercih konusunda adaylara yardımcı olacak tercih karavanı, öğrencilerle ilk olarak Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde buluştu.

“En iyi üniversite ve bölüm için çalışıyoruz”
Rehber öğretmenlerden Medine Efe, bu kritik süreçte üniversite adayı gençlerin yanında olduklarını belirterek, “Adaylara puanlarına göre fikir veriyor ve kendileri için en iyi üniversite ve bölümün hangisi olacağına birlikte karar vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Aklımdaki soru işaretlerine cevap buldum”
Üniversite adayı Serhat Derya ise rehber öğretmenlerin kendilerine çok iyi yol gösterdiklerini dile getirerek, “Bana örnek bir tercih listesi çıkardılar. Tercih Karavanı sayesinde aklımdaki soru işaretlerinin cevaplarını buldum, bilmediğim konuları öğrendim. Başakşehir Belediyesi’ne bu imkânı için teşekkür ederim” dedi.

Farklı noktalarda rehberlik hizmeti
Tercih Karavanı, bundan sonra sırasıyla Güvercintepe Mahalle Muhtarlığı, Altınşehir Mahalle Muhtarlığı, Sular Vadisi 15 Temmuz Anıtı, Başakşehir 2. Etap Site Yönetimi, Ayazma Konutları İMKB Alparslan Ortaokulu, Şahintepe Bilgievi, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Boğazköy Parkı’nda 11.00-19.00 saatleri arasında üniversite adaylarını ağırlayacak.

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