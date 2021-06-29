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  4. Başakşehir'in üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ten Muhammet Demir açıklaması:

Başakşehir'in üst yöneticisi Mustafa Eröğüt'ten Muhammet Demir açıklaması:

29.06.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gaziantep'in yeni yönetimi, futbolcumuz Muhammet Demir'in transferi ile ilgili kulübümüzle herhangi bir iletişim kurmamıştır. Muhammet Demir'in yeni sezonda takımımıza önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü (İBFK) Üst Yöneticisi Mustafa Eröğüt, Muhammet Demir'in transferi için Gaziantep'ten kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirterek, tecrübeli futbolcunun yeni sezon planlamalarında yer aldığını bildirdi.

​​​​​​​Eröğüt, bir süredir adı Gaziantep ile anılan Muhammet Demir’in durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Muhammet Demir'in ligin en değerli oyuncularından biri olduğunu belirten Eröğüt, şunları kaydetti:

"Geçen sezon Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist ile oynayarak skora en çok katkı veren oyunculardan biri oldu. Bizim için değerli bir oyuncu ve iki yıl daha sözleşmemiz var. Teknik heyetimizin yeni sezon planlamasında yer verdiği bir futbolcu ve kamp kadrosunda da yer alacak. Gaziantep FK'nin yeni yönetimi, futbolcumuz Muhammet Demir'in transferi ile ilgili kulübümüzle herhangi bir iletişim kurmamıştır. Bu doğrultuda Gaziantep FK'ye herhangi bir bonservis bedeli tarafımızdan iletilmemiştir. Muhammet Demir'in yeni sezonda takımımıza önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum."

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