Başakşehirli Aleksic'ten flaş Galatasaray ve Falcao göndermesi

Medipol Başakşehirli futbolcu Aleksic, şampiyonluğun ardından Türk futbolu ve Başakşehir hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in Türkiye'de en doğru yönetilen kulüp olduğunu söyleyen Aleksic, paranın sokağa atılmadığını ve her euronun hesabı yapıldığını söyledi.

Mozzart Sport'a konuşan Aleksic'in açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY VE FALCAO GÖNDERMESİ

"Başakşehir, daha iyi yönetilen bir kulüp. Burada paranın hesabı yapılıyor ve para sokağa atılmıyor. Her euronun hesabı yapılıyor. Daha açık olmak gerekirse Türkiye'de her kulübün parası var ama doğru harcamıyorlar. Galatsaaray'dan örnek vermek gerekirse. 34 yaşındaki Falcao'ya 7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme yaptılar. Bu iyi bir örnek mi? Başakşehir'de böyle bir harcama olmaz ve bu yüzden ülkenin en doğru yönetilen kulübü. "

"TEMİZ VE LEKESİZ ŞAMPİYONLUK"

Son yıllarda hep zirvedeydik ama sonunda bu sezon başardık. Hak ederek şampiyon olduk. Hiçbir leke yok. Temiz bir şampiyonluk. Çünkü ligin en iyisiydik ve bunu gösterdik. (FutbolArena)

