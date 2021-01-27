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Başakşehirli futbolcu Edin Visca Fenerbahçe'ye yakın!

27.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Başakşehirli futbolcu Edin Visca Fenerbahçe'ye yakın!

Sarı-lacivertli takım, transfer bombasını patlatmak üzere... Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in yıldızını bitirmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşmelerini sürdürüyor. Edin Visca Fenerbahçe'ye yakın.

Devre arası transfer döneminde Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai’yi kadrosuna katan Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-lacivertli takım, Başakşehir’in yıldız oyuncusu Edin Visca’yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir’in yıldızını bitirmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray ve Trabzonspor’la da ismi anılan Visca’nın Fenerbahçe’ye yakın olduğu bildirildi.

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İRFAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli yönetim, Visca transferinin mali yükünü azaltmak için sponsor desteği arayışında. Kanarya, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan İrfan Can konusunda da Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin teklifi takas artı bir miktar para. Marsilya da İrfan Can ile yakından ilgileniyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

(AKŞAM)


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