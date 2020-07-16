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Başarılı emniyet personelleri terfi ettiler

BİLECİK HABERLERİ  | 16.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir komiser ve 2 komiser yardımcısı terfi etti.2017 yılında Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan ve Asayiş Büro Amiri olarak çok sayıda başarılı çalışmaya imza atan Komiser Tahir Oğul başkomiserliğe terfi etti.

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir komiser ve 2 komiser yardımcısı terfi etti.
2017 yılında Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan ve Asayiş Büro Amiri olarak çok sayıda başarılı çalışmaya imza atan Komiser Tahir Oğul başkomiserliğe terfi etti. Başkomiser Tahir Oğul halen Asayiş ve Devriye Ekipler Büro Amiri olarak görevini sürdürüyor.
2016 yılından bu yana ilçede görev yapan komiser yardımcıları Mevlana Doğan ve Enes Caner ise komiserliğe terfi ettiler. Mevlana Doğan Polis Merkezi Amirliği, Enes Caner ise Bürolar Amirliği görevini yürütüyor. Terfi eden personele rütbeleri Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle takdim edildi.

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