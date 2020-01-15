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  4. Başarılı sporcular tebrik edildi

Başarılı sporcular tebrik edildi

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Modern Pentatlon branşında derece yapan sporcuları kabul eden Mercan Koleji Yönetim Kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan, sporcuları kabul ederek tebrik etti.Modern Pentatlon Federasyonu’nun 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlediği 3’lü, 4’lü, u17,u19 ve açık yaş ulusal sıralama 1.ayak yarışlarında Mercan Spor Kulübü Sporcusu Meteberk Demiryol, Türkiye 4.sü Arda Aybek ise Türkiye 12.si oldu.Modern Pentatlon Milli takım antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, “ Ulusal sıralama 1.ayak milli takım seçmelerinde sporcularımız gayet başarılı bir şekilde yarıştılar.

Başarılı sporcular tebrik edildi

Modern Pentatlon branşında derece yapan sporcuları kabul eden Mercan Koleji Yönetim Kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan, sporcuları kabul ederek tebrik etti.
Modern Pentatlon Federasyonu’nun 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlediği 3’lü, 4’lü, u17,u19 ve açık yaş ulusal sıralama 1.ayak yarışlarında Mercan Spor Kulübü Sporcusu Meteberk Demiryol, Türkiye 4.sü Arda Aybek ise Türkiye 12.si oldu.
Modern Pentatlon Milli takım antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, “ Ulusal sıralama 1.ayak milli takım seçmelerinde sporcularımız gayet başarılı bir şekilde yarıştılar. Hedefimiz şubat ayında yapılacak olan yarışta milli takıma girmek bu süreçte öğrencilerimizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mercan Koleji Yönetim Kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan’a şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Mercan Koleji Yönetim Kurulu başkanı Dr.Özcan Mercan, sporcuları kabul ederek tebrik etti.

Başarılı sporcular tebrik edildi

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